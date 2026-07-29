Директора производства в Петербурге осудили за отравление почти 300 человек

Ей назначено ограничение свободы на полтора года. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге суд вынес приговор директору производства, из-за нарушений которой отравились почти 300 человек. Ей назначено ограничение свободы на полтора года, а также запрет на два года заниматься деятельностью, связанной с производством и хранением пищевой продукции.

Женщину признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание людей. Суд установил, что в сентябре 2023 года она допустила многочисленные нарушения санитарных норм при изготовлении готовой продукции в кулинарном цехе на улице Генерала Хрулева.

- Из-за употребления этой продукции в больницы обратились более 290 человек с инфекционными заболеваниями, включая сальмонеллез, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

Следствие выяснило, что на производстве не соблюдались правила хранения продуктов и обработки оборудования. Проверка Роспотребнадзора подтвердила нарушения. Суд учел признание вины и отсутствие тяжких последствий.