Мужчина украл банковскую карту и потратил 57 тысяч рублей в Петербурге

Карта пропала у 39-летней женщины. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге мужчина нашел чужую банковскую карту в автопарке и потратил с нее более 57 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Карта пропала у 39-летней женщины. Когда она заметила списание денег, сразу обратилась в полицию. Сотрудники установили личность подозреваемого – им оказался 45-летний уроженец ближнего зарубежья.

- Он работал в том же автопарке, где нашел карту, и оплатил товары в вендинговом аппарате без ввода пин-кода. После этого мужчина скрылся, - сообщили в транспортной полиции.

Подозреваемого задержали. Против него возбудили уголовное дело о краже с банковского счета. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.