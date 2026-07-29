17 млн рублей штрафов выписали в Ленобласти с помощью камер на мусорных площадках

Власти региона рассчитывают расширять видеонаблюдение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Штрафы почти на 17 млн рублей выписали за 2025 год с помощью камер видеонаблюдения на контейнерных площадках в Ленобласти. Для сравнения: в первый год работы системы сумма составляла около 3 млн рублей. При этом камерами охвачено только 7% всех площадок.

Система помогает находить тех, кто выбрасывает на площадки запрещенные отходы – покрышки, строительный мусор и другие крупные предметы. По записям с камер специалисты вычисляют нарушителей и привлекают их к ответственности. Власти региона рассчитывают расширять видеонаблюдение.

- В перспективе камеры планируют установить на каждой площадке, - заявила председатель комитета экологического надзора Рамила Агаева на пресс-конференции ТАСС.

Отдельно в Ленобласти тестируют камеры для контроля перевозки строительных отходов. В дальнейшем с их помощью хотят отслеживать движение такого транспорта по региону и соседним территориям.