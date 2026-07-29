Пролеты над железной дорогой смонтировали на Цимбалинском путепроводе

После завершения надвижки строители приступят к гидроизоляции пролетов. Фото: Смольный

Рабочие завершили надвижку металлоконструкций на Цимбалинском путепроводе – работы провели над железнодорожными путями в двух направлениях. Строительство идет в рамках программы «Удобный общественный транспорт».

Работы длились 10 месяцев. Надвижку проводили только в технологические окна в расписании поездов. На стройке работали около 100 человек и 40 единиц техники. Из 5200 тонн металлоконструкций на высоте смонтировано уже 4000 тонн. Общая готовность сооружения достигла 65%.

- После завершения надвижки строители приступят к гидроизоляции пролетов, установке деформационных швов и монтажу ограждений. Уже готовы 7 из 8 опор, завершена подпорная стенка со стороны улицы Цимбалина. Продолжаются работы на подпорной стенке со стороны улицы Белы Куна и переустройство коммуникаций, - сообщили в пресс-службе Смольного.

Новый путепровод улучшит транспортную связь Невского и Фрунзенского районов, снизит нагрузку на соседний Невский путепровод и позволит пропускать поезда строящейся Высокоскоростной магистрали Петербург – Москва.