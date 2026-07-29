Фасады XIX века восстановят в «Блохинском» трамвайном парке

В 1922 году он получил имя К. Н. Блохина. Фото: Смольный

Исторические фасады восстановят во время реконструкции Трамвайного парка №3 на Большой Посадской улице, являющимся объектом культурного наследия. Депо построили в XIX веке для Конно-железной дороги, а в 1908 году перепрофилировали под электрические трамваи. Сейчас здесь восстанавливают фасады и исторические элементы.

- В ходе работ нашли старинные кирпичи с клеймом петербургских мануфактур – Тарасова, Беляева, Богдановича. Эти заводы работали с 1850-х годов. Также демонтировали исторические кованые рамы окон и передали их в мастерскую для восстановления, - сообщили в пресс-службе Смольного.

Реставрация затронет два здания из четырех: одно для ремонта вагонов, другое – для мойки и расстановки трамваев. Работы на первом объекте планируют завершить до конца 2028 года, на втором – в 2029 году. Трамваи продолжают выходить на маршруты в полном объеме.

В 1922 году он получил имя К. Н. Блохина. Хотя позднее парк переименовали, в народе все равно закрепились названия - «Блоха» или «Блохинский».

Реставраторы сохранят исторические воротные проемы, форму крыши и пять световых фонарей над западной частью здания. Также восстановят цоколь из красного гранита. Работы осложняются расположением парка в центре города – вокруг жилые дома и инфраструктура.