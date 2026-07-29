Жителя Ленобласти задержали за посылку с рецептурным лекарством из Индии

Внутри отправления были коробки с 70 блистерами. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни перехватили международное почтовое отправление из Индии, в котором находилась крупная партия прегабалина – сильнодействующего вещества, свободный оборот которого в нашей стране запрещен.

В почтовом отделении получателя уже ждали оперативники. За посылкой во Всеволожск пришел 38-летний мужчина.

- Внутри отправления были коробки с 70 блистерами препарата «Pregabalin Capsules 450 mg», в каждом блистере – 15 капсул, всего 1050 штук. Экспертиза подтвердила, что все капсулы содержат прегабалин. Общая масса вещества составила 504 грамма, - рассказали в пресс-службе СЗТУ.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о контрабанде сильнодействующих веществ, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.