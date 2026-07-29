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НовостиОбщество29 июля 2026 12:12

Петербург отправил два грузовика гуманитарной помощи жителям новых территорий России

Для нужд фронта также собирается древесина, оставшаяся после санитарных рубок
Маргарита СУРИНА
Жители пострадавших районов Донбасса и военнослужащие с линии фронта получили гумпомощь. Фото: gov.spb.ru

Жители пострадавших районов Донбасса и военнослужащие с линии фронта получили гумпомощь. Фото: gov.spb.ru

Жители пострадавших районов Донбасса и военнослужащие с линии фронта получили гуманитарную помощь из Петербурга. На присоединенные территории доставили два автомобиля, генераторы, медикаменты, одежду, обувь, продуктовые наборы, бытовую технику, детские игрушки и книги. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

Это не единичный акт помощи. Ранее на средства, выделенные дорожными и садово-парковыми учреждениями, были приобретены и отправлены на передовую две боевые машины, квадрокоптер с тепловизором, десять аккумуляторов для него, три дизельных генератора и две радиостанции.

- Кроме того, для нужд фронта собирается древесина, оставшаяся после санитарных рубок в «Курортном лесопарке». Всего военным было передано около 240 кубометров древесины, - уточнили в пресс-службе комитета.