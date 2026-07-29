Записку из Ленинграда нашли в старинном кресле в Ивангородском музее

Текст удалось прочитать с обеих сторон. Фото: Международный центр реставрации

В Ивангородском музее во время реставрации старинного кресла реставраторы обнаружили свернутый бумажный листок. Он лежал в зазоре между подушкой сиденья и спинкой вместе с обрывками ветоши, бечевкой, перламутровой пуговицей и булавкой.

Записку направили в мастерскую реставрации графики. Специалисты промыли листок, расправили и отпрессовали. Текст удалось прочитать с обеих сторон.

- На одной стороне карандашом написано: «Ленинград, Л-92, Шкапина, 21-8, Зубаревой. Вера, приезжай, мы согласны». На обороте ручкой - рецепт на панкреатин 0,5, лекарство, которое выпускали в СССР в 1950–1960-х годах, - пишет «Онлайн47».

Найденную записку передадут на хранение в музей. Ее судьбу определят позже – возможно, она пополнит новую экспозицию или послужит материалом для исследований.