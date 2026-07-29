Александр Беглов: Реконструкция исторического Трамвайного парка №3 стартовала на Большой Посадской

Реконструкция затронет два из четырех зданий парка. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге стартовала реконструкция исторического Трамвайного парка №3 на Большой Посадской улице. Особое внимание специалисты уделят сохранению исторических фасадов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Трамвайный парк на Большой Посадской и комплекс Конно-железной дороги - объекты культурного наследия. В 1908 году парк был переоборудован для обслуживания электрических трамваев, а в 1922 году получил имя К. Н. Блохина - бывшего вагоновожатого и члена Центрального комитета профсоюза городских рабочих и служащих.

Ранее во время реставрационных работ специалисты нашли старинные кирпичи с клеймами петербургских мануфактур и исторические кованые оконные рамы. Сейчас рамы демонтированы и отправлены в реставрационную мастерскую. Также будут восстановлены исторические воротные проемы, форма и размеры крыши, цоколь из красного гранита на части фасада.

- Реконструкция затронет два из четырех зданий парка: одно используется для ремонта и обслуживания вагонов, а другое - для мойки и подготовки трамваев к выходу на линию. Работы ведутся без остановки производственной деятельности парка, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Трамвайный парк №3 обслуживает ретротрамваи моделей «Довлатов» и «Достоевский». Завершение работ на первом объекте планируется к концу 2028 года, на втором - в 2029 году.

Горэлектротранс также проводит реставрацию других объектов, охраняемых КГИОП. Среди них - исторические тяговые подстанции на Большой Посадской улице и на Лесном проспекте.