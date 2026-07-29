Иеромонаха задержали за развращение девочки из Гатчинского района

Иеромонах уговорил ребенка отправить обнаженные фотографии. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Московской области задержали священника, подозреваемого в развратных действиях в отношении школьницы из Гатчинского района. На момент преступления девочке не исполнилось 12 лет.

Уголовное дело возбудили в марте по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней. Следствие установило, что с 26 февраля по 20 марта неизвестный вел переписку с девочкой в соцсети «ВКонтакте».

- Иеромонах уговорил ребенка отправить обнаженные фотографии. Девочка находилась дома в поселке Мыза-Ивановка. Священник знал, что ей нет 14 лет, и, по версии следствия, использовал ее беспомощное состояние, - пишет 78.ru.

Изначально дело завели на неустановленное лицо, и лишь позже полиция вышла на след священника и задержала его. Следователи считают, что своими действиями мужчина нанес ребенку нравственные страдания и нарушил ее половую неприкосновенность.