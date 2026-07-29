Свыше 60 детских площадок привели в порядок в двух районах Петербурга

Учет детских и спортивных объектов ведётся по инициативе губернатора Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Инспекторы ГАТИ ежедневно проводят выборочные проверки детских и спортивных площадок в Петербурге. Местные власти оперативно устраняют выявленные нарушения. Так, в конце июля 2026 года специалисты проверили более 50 площадок в Красносельском и Фрунзенском районах. На 11 из них были обнаружены недостатки, которые уже направлены на устранение.

- В Красносельском районе находится около 1400 детских и спортивных зон, а во Фрунзенском - около 1600. С начала года ответственные службы устранили более 60 нарушений, выявленных ГАТИ, - рассказали в пресс-службе администрации.

Учет детских и спортивных объектов ведётся по инициативе губернатора Петербурга Александра Беглова с 2024 года. Сейчас в системе зарегистрировано около 18 тысяч площадок.

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