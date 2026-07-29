В Нижнем Новгороде осудят оружейного барона, застрелившего двух мужчин

В Нижнем Новгороде будут судить убийцу двоих мужчин. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

В Нижнем Новгороде передали в суд обвинительное заключение в отношении 51-летнего «оружейного барона», который застрелил двух человек. Как пишет ИА «Время Н», преступление произошло 20 сентября 2025 года в одной из квартир на улице Любы Шевцовой, находящейся в Автозаводском районе. Между тремя приятелями произошел конфликт, в ходе которого один из них схватился за пистолет и застрелил других. На месте происшествия погибли 37-летний и 49-летний мужчины. Убийца не вызвал скорую и сбежал.

- Подозреваемый скрылся, но ненадолго, - уточнили в издании. – Вскоре его поймали. Силовики установили личность мужчины. Убийцей оказался ранее судимый за преступления против собственности житель Автозаводского района. На время следствия он сидел в СИЗО.

Спустя год следователи собрали все необходимые доказательства по делу. Убийце вменили не только расправу над приятелями, но и незаконную покупку и хранение огнестрельного оружия. Суд над ним начнется совсем скоро.