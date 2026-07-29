Петербург выделил более 6 млрд рублей на создание новых детских и спортивных площадок

С 2022 по 2025 год в Петербурге благоустроили 653 объекта. Фото: https://max.ru/a_beglov

В 2026 году в Петербурге в рамках программы «Петербургские дворы» планируется создать 197 новых детских площадок и 86 объектов для занятий спортом. Как сообщил губернатор Александр Беглов, инициатива направлена на улучшение условий жизни горожан в соответствии с национальным проектом «Инфраструктура для жизни».

- Программа включает не только озеленение и асфальтирование дворовых территорий, но и создание мест для отдыха, детских и спортивных площадок. Государственная программа «Спорт России» также способствует развитию спорта в городе, стимулируя жителей заниматься спортом рядом с домом, - рассказал Александр Беглов.

К слову, с 2022 по 2025 год в Петербурге благоустроили 653 объекта: 436 детских площадок и 217 объектов для занятий спортом. На реализацию программы «Петербургские дворы» в этом году выделено свыше 6,253 миллиарда рублей.