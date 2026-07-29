Сотрудница почты в Кингисеппе устроила пожар, чтобы украсть полмиллиона рублей

В Кингисеппе сотрудница почты устроила пожар, чтобы украсть деньги. Фото: ГУ МВД России по СПб и Ло

Сотрудница почты в Кингисеппе решила опустошить сейф и устроила пожар, чтобы замести следы. Детали происшествия рассказали в Moika78.ru со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 22-летняя девушка знала, что в отделении хранится около полмиллиона рублей и давно положила на них глаз. 28 июля она проникла в служебное помещение и подпалила его, предварительно опустошив сейф. Внутри лежало чуть более 470 тысяч рублей. Кроме того, судя по фотографиям с места событий, в помещении были спрятаны не только деньги, но и консервы. Их не тронули.

- Девушку задержали в тот же день. Она находится в статусе подозреваемой. Похищенные деньги у нее изъяли. В отношении девушки возбудили уголовное дело по третьей части статьи 158 «Кража», - передает издание.

Добавим, что сотруднице почты грозит до шести лет лишения свободы.