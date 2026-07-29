Инсталляция бразильского художника открылась на площади у Манежа

Новый арт-объект у Манежа символизирует открытость Петербурга миру. Фото: Юлия СТАЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

На площади у западного фасада МВК «Манеж» стартовал паблик-арт проект «Пространственный сдвиг». Его автор - известный бразильский художник Роммуло Вьейра Консейсан. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Новый арт-объект у Манежа символизирует открытость Петербурга миру. Проект объединяет традиции города с современными художественными течениями и делает искусство доступным для всех, - отметил губернатор Александр Беглов.

Инсталляция представляет собой яркий лабиринт из полупрозрачных цветных панелей и металлической решётки. Посетители могут свободно исследовать пространство и взаимодействовать с арт-объектом.

Выставка-инсталляция будет доступна для свободного посещения до 27 сентября. Организаторы подготовили насыщенную программу мероприятий: арт-медиации, мастер-классы, танцевальные флешмобы и инклюзивные форматы.