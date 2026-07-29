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НовостиЗдоровье29 июля 2026 14:51

Врач-косметолог предупредила об опасности появления дерматита и рака от губной помады

Косметолог Мухина: Использование помады может привести к дерматиту
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Врач предупредила об опасности некачественной губной помады.

Врач предупредила об опасности некачественной губной помады.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Врач-косметолог Марият Мухина предупредила об опасности использования некачественной губной помады. По словам эксперта, пообщавшегося с изданием «Абзац», из-за этого на коже может возникнуть дерматит. Врач уточняет, что появление зуда, пузырьков, отека губ и шелушения может свидетельствовать о том, что произошла реакция на ароматизаторы, консерванты или красители, которые содержатся в косметике.

- Если помада просрочена и плохо хранилась, на ней будут расти бактерии. На поверхности может появиться плесень, что приведет к воспалению не только кожи губ, но и глаз, а также системной аутоиммунной реакции при чрезмерном проглатывании, - цитируют Мухину в издании.

Более того, уточняет косметолог, если помада является контрафактом и в ее составе использовали нефтепродукты, а также летучие органические вещества, которые запрещены нормативами, то использование такого средства грозит последствиями вплоть до появления онкологии.