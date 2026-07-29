Более 6,5 тысячи человек воспользовались почтой на вокзалах ОЖД с начала 2026 года

Более 6,5 тысяч человек отправили почту с вокзала в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

За шесть месяцев 2026 года услугой «Экспресс-доставка» на вокзалах Октябрьской железной дороги воспользовались свыше 6,5 тысячи клиентов. Наибольший объем почтовых отправлений зафиксирован на Ладожском вокзале в Петербурге и на вокзале в Петрозаводске.

- На Ладожском вокзале было отправлено 1532 отправления, а на вокзале в Петрозаводске - 1401 отправление. Услуга перевозки посылок в пассажирских поездах по территории России доступна как для частных лиц, так и для организаций, - отметили в пресс-службе ОЖД.

Для отправки принимаются грузы весом до 10 килограммов и с габаритами, сумма трёх измерений которых не превышает 150 сантиметров. Пункты приема и выдачи посылок расположены на первом этаже вокзалов в отделении дежурного помощника начальника вокзала.

Дополнительную информацию об услуге можно получить по телефону: 8 (800) 775-69-29.