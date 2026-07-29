Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июля 2026 16:03

17-летний сирота получил условку в Петербурге за подработку с SIM-картами у аферистов

17-летний амурчанин приехал в Петербург по заданию кураторов
Маргарита СУРИНА
Юноша выполнял задания анонимных «работодателей» в Петербурге.

Юноша выполнял задания анонимных «работодателей» в Петербурге.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге рассмотрели уголовное дело по статье о незаконном использовании виртуальной телефонной станции. Фигурантом дела стал 17-летний молодой человек из Амурской области. Об этом сообщила руководитель Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

- Юноша выполнял задания анонимных «работодателей» в Петербурге после того, как переехал туда в феврале. Он использовал мобильные телефоны и более двухсот сим-карт для передачи информации через мобильную сеть, что позволило преступникам похитить 5,5 миллиона рублей, - рассказала Лебедева. К слову, сам амурчанин - сирота и воспитывался бабушкой.

Во время судебного заседания молодой человек признал свою вину. Суд учел все обстоятельства дела и назначил ему наказание в виде одного года условного лишения свободы с испытательным сроком в шесть месяцев.