Александр Беглов посетил выставку достижений Московского района

Особое внимание уделили теме специальной военной операции. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге открылась выставка достижений Московского района в культурно-досуговом центре «Московский». Мероприятие посетили губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Выставка, включающая 13 тематических разделов, охватывает ключевые направления развития района: от здравоохранения и образования до промышленности и благоустройства. Кроме этого, выставку приурочили к городской программе «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга».

Центральным элементом выставки стала интерактивная карта развития с объектами, введенными и реконструированными за последние пять лет. Среди них - 19 детских садов, 11 школ и благоустроенные дворы. Также на карте представлен макет «СКА Арены».

Александр Бельский отметил важность подобных экспозиций, которые демонстрируют достижения района и их влияние на город.

- Такие выставки наглядно показывают, что изменилось в конкретном районе за минувшие годы и как эти достижения отражаются на развитии Петербурга, - сказал Бельский.

Также в разделе здравоохранения представили более 220 единиц современного оборудования в поликлиниках, профильные отделения и систему активного долголетия для 25 тысяч пожилых граждан. В разделе благоустройства - 35 новых пространств на площади более 50 гектаров.

Особое внимание уделили теме специальной военной операции с портретами участников и макетом боеприпасов. В ходе визита губернатор вручил ветеранам СВО знаки «За участие в СВО от благодарного Санкт-Петербурга».

- Московский район представил действительно большие достижения. Они стали возможны благодаря слаженной работе Правительства города, исполнительной власти района и петербургских депутатов всех уровней, - подчеркнул Александр Беглов.

Выставка работает до 28 августа.