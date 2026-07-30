УК Петербурга начали штрафовать за блокировку провайдеров

Двум управляющим компаниям вынесли предписания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Управляющие компании начали привлекать к ответственности за блокировку доступа провайдерам в жилые дома, сообщили в Минцифры. Закон о недискриминационном допуске операторов связи действует с 2024 года, но на практике не соблюдался.

Ведомство регулярно направляет в прокуратуру обращения граждан и операторов по проблемам подключения к интернету. Первые положительные решения уже приняты по восьми обращениям: в Петербурге две компании получили доступ в многоквартирные дома.

- Двум управляющим компаниям вынесли предписания, одной УК объявили предостережение за нарушение правил взаимодействия с операторами связи, - пишут «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

В Минцифры рассчитывают, что принятые меры положат конец практике, когда провайдерам перекрывают доступ к домовой инфраструктуре. Это даст жителям больше возможностей для выбора оператора, а рынку – здоровую конкуренцию.

Ранее «КП-Петербург» писала, что жильцам новостроек одного из застройщиков ограничили доступ к выбору провайдера. Интернет был проведен только от одной компании, а других просто не пускали.