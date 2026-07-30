Награду за человечность и верность вручат в Петербурге

Заявки принимались с 31 июля 2025 года по 31 мая 2026 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первая в мире церемония вручения Международной премии «Настоящий друг» состоится в Доме дружбы в Петербурге. Мероприятие приурочено к Международному дню дружбы.

- Главное отличие этой награды - премию вручают не за карьерные достижения, а за человечность, верность и взаимопомощь. Организаторы хотят отметить тех, кто оказывался рядом в сложные моменты жизни, кто поддерживал и не предавал, - пишет ТАСС.

Заявки принимались с 31 июля 2025 года по 31 мая 2026 года. Всего их поступило 30 из восьми стран мира.

География номинантов обширна. В Челябинской области жители целого села выдвинули бывшего главу, который на пенсии продолжает опекать односельчан. Из Молдавии пришла заявка от учеников педагога, три десятилетия обучавшего детей музыке. Книжный клуб из ЮАР, переросший в мировое сообщество, также претендует на награду.

Вручение пройдет по шести номинациям. Среди них - «Друг года», «Верность и преданность», «Помощь в трудной ситуации», «Дружба без границ», «Посол мира» и «Лучший международный проект». Победителей ждут статуэтка, наградной знак и диплом. Автор статуэтки - герольдмейстер Вадим Заяц - в разное время он выполнял заказы для Дома Романовых, королевских домов Европы и Русской православной церкви.