Завод из Ленобласти досрочно поставил МЧС шесть аэролодок

Аэролодки доставляют людей и грузы, участвуют в поиске и спасении людей. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кингисеппский машиностроительный завод завершил контракт для МЧС России раньше срока. Шесть аэролодок отгружены в июне и июле, сообщил собственник предприятия Михаил Даниленко.

Аэролодки нужны для работы на мелководье, песчаных косах и ледовых участках. Там, где обычные катера не проходят, эти суда справляются без проблем. Они доставляют людей и грузы, участвуют в поиске и спасении людей.

- Параллельно завод поставляет МЧС катера разных типов. За два месяца переданы четыре катера РПК 640 и три катера ПК 500. Они работают на реках, озёрах и в прибрежных зонах. Одни нужны для патрулирования, другие - для перевозки спасателей и техники, - пишет ТАСС.

Все катера оснащены навигацией и могут быть встроены в систему управления МЧС, что позволяет быстро реагировать на происшествия, эвакуировать людей и доставлять оборудование к месту ЧС.