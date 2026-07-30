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НовостиПроисшествия30 июля 2026 7:42

Иностранного повара, избившего посетителя в кафе в Петербурге, отправили в СИЗО

Все случилось еще в феврале 2026 года, гость заведения получил тяжелые увечья
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Повара-иностранца, избившего гостя кафе в Петербурге, заключили под стражу. Фото: ГУ МВД России по СПб и Ло

Повара-иностранца, избившего гостя кафе в Петербурге, заключили под стражу. Фото: ГУ МВД России по СПб и Ло

В СИЗО отправили повара-иностранца из кафе на проспекте Просвещения в Петербурге. 22-летний мужчина избил посетителя заведения. Как пишет Moika78.ru, нападение произошло еще в феврале 2026 года. Тогда медики диагностировали у 49-летнего пострадавшего средний вред здоровью, однако позже врачи изменили диагноз: потерпевший получил тяжкие увечья. Поэтому в июле его обидчику ожидаемо избрали самую жесткую меру – заключили под стражу.

- Причину конфликта в полиции не раскрыли. Дело в отношении уроженца Средней Азии возбудили по первой части статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в издании со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

27 июля повара задержали и отправили за решетку. В СИЗО он просидит минимум два месяца. Иностранцу грозит до восьми лет колонии.