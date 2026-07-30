Балки пролета над железной дорогой установили на развязке М-32 у Лахта Центра

Монтаж проводили только ночью, во время технологических окон, чтобы не мешать движению поездов. Фото: Смольный

На севере Петербурга продолжается строительство путепроводной развязки магистрали М-32 в районе Лахта Центра. Специалисты смонтировали металлоконструкции над железнодорожными путями Сестрорецкого направления. Работы велись на высоте 8,5 метров над полотном.

Вес установленных элементов составил почти 230 тонн. Отдельные балки весят от 60 до 140 тонн, поэтому на площадке работали два крана - автомобильный и гусеничный, каждый грузоподъемностью до 300 тонн. Монтаж проводили только ночью, во время технологических окон, чтобы не мешать движению поездов.

- Развязка с Приморским шоссе станет ключевым элементом будущей магистрали. Ее общая длина - более четырех километров, это больше половины всей трассы. Кроме путепровода, здесь построят восемь съездов и подземный пешеходный переход, - сообщили в пресс-службе Смольного.

Новая дорога даст жителям Приморского района прямой выезд на Приморское шоссе в районе Лахтинского разлива. Они смогут объезжать железнодорожный переезд у станции Ольгино, что снизит нагрузку на этот участок, уменьшит пробки и количество аварий.