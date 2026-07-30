Пассажир рейса Сочи – Петербург закурил в туалете и получил административку

Пассажир самолета Сочи - Петербург закурил и получил административный протокол. Фото: Дарья ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

41-летний пассажир рейса, летевшего из Сочи в Петербург, уединился в туалете и решил закурить. Запах табака быстро уловили бортпроводницы и сделали замечание мужчине. Детали инцидента рассказали в издании Moika78.ru со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу. Нарушителя с вредной привычкой ожидаемо задержали, когда самолет приземлился в Петербурге. Он не стал отпираться.

- В отношении пассажира возбудили административное дело по первой части статьи 6.24 КоАП РФ («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака»). Мужчине грозит штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей. В СЗФО напомнили, что курение не просто так запретили на бортах самолетов – это важно для обеспечения безопасности полетов, - передает издание.

К слову, пассажиру в будущем могут отказать к другим перелетам, если так решит авиакомпания, на борту самолета которой закурил мужчина. Кроме того, с него могут потребовать компенсировать возможные убытки.