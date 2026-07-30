Уровень тревожности среди петербуржцев достиг 30 процентов

Чаще всего признаки тревоги фиксируют у поколения миллениалов. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Доля жителей Петербурга и Москвы с высоким уровнем тревожности в июле составила 30%. Это самый высокий показатель среди всех типов населенных пунктов России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Для сравнения: среди сельских жителей тревожных оказалось 19%, что на 2 процентных пункта больше, чем в апреле. В то же время в двух столицах за тот же период доля тревожных снизилась на 5 процентных пунктов, но все равно осталась на максимальном уровне.

- Чаще всего признаки тревоги фиксируют у поколения миллениалов. Среди старших миллениалов (1982–1991 годов рождения) показатель достигает 32%, среди младших (1992–2000 годов) - 31%, - пишет издание.

Исследование также показало связь между уровнем тревожности и медиапотреблением. Среди активных пользователей интернета доля тревожных составляет 32%, тогда как среди телезрителей этот показатель минимален - всего 15%. Эксперты связывают это с разным информационным потоком, который получают эти группы.