Мужчина битой избил петербуржца и его машину из-за парковки у «Академической»

Пострадавшего госпитализировали. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина с битой напал на водителя из-за парковочного места у метро «Академическая». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, между двумя водителями возник конфликт из-за места для парковки. Агрессор сначала избил 40-летнего оппонента руками, затем взял биту и ударил по голове. После этого нападавший повредил автомобиль пострадавшего Voyah Free.

- Очевидцы вызвали полицию, и на место прибыл наряд. Подозреваемого – 39-летнего приезжего - задержали на месте происшествия. Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается как удовлетворительное, - уточнили в полиции.

Против нападавшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ - хулиганство. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.