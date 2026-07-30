Сеть Билайна стала еще надежнее на популярном у петербуржцев Ласковом пляже

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С обновленной сетью Билайна отдыхающие могут ещё комфортнее проводить время на пляже, например, за просмотром видео без пауз или чтением книг онлайн. Тем, кто приехал провести время в мангальных зонах, будет удобно находить новые рецепты вкусных блюд.

Кроме того, сеть стала надежнее для постоянных жителей поселка и тех, кто проводит здесь время на даче. Мобильный интернет Билайна позволяет работать удаленно, проходить онлайн курсы или во время отдых смотреть сериалы хоть целый день.

Директор Западного региона Билайна Екатерина Кудряшова:

- Мы установили новую базовую станцию, чтобы увеличить емкость сети и обеспечить более стабильную связь даже в пиковый отпускной сезон. Теперь жители и гости поселка могут еще увереннее пользоваться необходимыми онлайн-сервисами и голосовой связью высокого качества вне зависимости от того, находятся ли они в центре поселка, на пляже или на отдаленных улицах.

Ранее Билайн усилил связь в разных населенных пунктах Ленинградской области.

Подробнее об этом здесь и здесь.

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