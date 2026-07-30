Пореченков и Кологривый не пострадали при пожаре на съемках «Молодинской битвы»

В пожаре на месте декорации фильма "Молодинская битва" никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Тверской области

Никто из актеров не пострадал при пожаре на съемках исторического блокбастера «Молодинская битва» в Тверской области. В интервью изданию «Абзац» режиссер картины Константин Буслов заверил, что Никита Кологривый, Михаил Пореченков и другие артисты к тому моменту уже не были на площадке, да и вообще – съемки завершили до момента происшествия. По словам постановщика, пострадавших среди всей бригады нет.

- В момент пожара съемочной группы не было на площадке. Сейчас съемки продолжаются в штатном режиме, мы находимся на другой локации и следуем своей календарно-постановочному плану. Фильм выйдет в те же обозначенные сроки, все осталось неизменным. Декорация в месте, где произошел пожар, пострадала частично, - цитируют в «Абзаце» Буслова.

Напомним, происшествие случилось 28 июля поздним вечером в деревне Большое Кобяково. По официальным данным, от огня пострадали около 30 зданий на площади в две тысячи «квадратов». В этих же декорациях ранее снимали сериал «Князь Андрей».