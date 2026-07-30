Выпускники ИТМО представили свои работы на выставке в Центре Курехина

Миссия Центра - делать экспериментальное искусство, которое смотрит в будущее. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Выставка «Корпорация счастья» завершилась в Центре современного искусства имени Сергея Курехина. Это итоговый проект выпускников-магистров ИТМО, которые два года изучали связь науки и искусства. Экспозиция представила работы 25 молодых художников, пишет Piter.TV.

Концепция выставки строилась на противопоставлении свободного художника и корпорации с ее правилами. Однако «корпорация» здесь - художественный образ, через который авторы исследовали новые формы объединения людей и технологий.

- Миссия Центра - делать экспериментальное искусство, которое смотрит в будущее. Каждый объект на выставке был не просто художественным высказыванием, но и исследованием того, как технологии вторгаются в повседневную жизнь и меняют ее, - отметила художественная руководительница Центра Анастасия Курехина

Выставка завершилась, но у Центра впереди много планов. 19 сентября пройдет фестиваль «Артстена», который в этом году вернется на знакомую площадку. В программе - объекты перед входом, на террасах и другие инсталляции.