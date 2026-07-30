Выставка достижений Московского района открылась на Московском проспекте

Московский район называют «южными воротами» Петербурга. Фото: Елена Цунаева

Выставка достижений Московского района открылась в культурно-досуговом центре «Московский» на Московском проспекте. Экспозиция развернулась на двух этажах и посвящена ключевым сферам жизни района. Ее посетили губернатор Александр Беглов, председатель ЗакСа Александр Бельский и депутат Госдумы Елена Цунаева.

Цунаева отметила, что в этом году в городе запустили новый формат выставок, который позволяет жителям узнать о развитии каждого района. Московский район называют «южными воротами» Петербурга - здесь находится аэропорт Пулково и проходят крупные автомагистрали.

- Экспозиция Московского района наглядно показывает, что городские приоритеты не просто декларируются, а реально воплощаются в жизнь, - отметила Цунаева в своих соцсетях.

Только за прошлый год в районе открылись три школы, пять детских садов, технопарк «Кванториум» и региональный ресурсный центр. Активно развивается дорожная сеть, строятся транспортные развязки, появляются новые общественные пространства и спортивные объекты.

- В повседневной суете жители часто не замечают, как меняется их район. Такие выставки дают возможность остановиться и увидеть все преобразования в одном месте, - считает Цунаева. Выставки проходят в рамках программы «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга».