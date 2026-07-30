Беспилотные катера для доставки бюллетеней показали в Петербурге

Выборы депутатов Госдумы назначены на 20 сентября 2026 года. Фото: ЗакС Петербурга

Беспилотные катера для перевозки избирательной документации впервые применят на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Презентация катера прошла в Петербурге на реке Мойке.

- Новую технологию уже точно используют в трех регионах: на Сахалине, в Архангельской и Кемеровской областях. До дня голосования число таких регионов может увеличиться, - рассказала Памфилова.

Катер работает без экипажа и способен доставлять документы в труднодоступные места, где обычная логистика затруднена. Особенно это актуально для отдаленных территорий и районов со сложными климатическими условиями.

Выборы депутатов Госдумы назначены на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.