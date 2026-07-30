Попугая нашли неравнодушные жители. Фото: Подслушано в Рыбинске

Краснохвостый жако по имени Боня, пропавший из дома в деревне Аксеново Рыбинского района, вернулся к своим хозяевам. Африканский попугай Боня нашелся в Ярославской области после нескольких дней поисков. Встревоженные хозяева выложили объявление о пропаже в интернет с просьбами о помощи. Владельцы переживали, что тропическая птица может не пережить прохладной ярославской погоды.

Жители Рыбинска активно включились в поиски: предлагали осматривать дворы и чердаки. Благодаря помощи неравнодушных людей Боню нашли. Попугай вернулся 30 июля. Об этом сообщил yarnews.net.

- Боня найден голодным и похудевшим, но, к счастью, бодрым и живым! Сейчас он отогревается, отсыпается, отъедается и радуется возвращению домой, - поделились хозяева.

Владельцы птицы выразили благодарность всем, кто помогал в поисках, и пожелали удачи тем, кто сейчас ищет своих питомцев. Они также отметили, что не стоит терять надежду и продолжать поиски.