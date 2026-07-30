Хабаровчанка стащила чужую сумку за 18 тысяч рублей из туалета в Пулково

Возбуждено уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту «Пулково» сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу сумки у 41-летней женщины из Тюмени. Ущерб от кражи составил 18,5 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что оставила сумку в кабинке туалета. Когда она вернулась, сумки уже не было. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемой - 56-летней жительницы Хабаровска, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, хабаровчанка заметила забытую сумку, убедилась, что за ней никто не наблюдает, забрала ее и спрятала содержимое в свою сумку. После этого улетела из Петербурга в Москву.

Возбуждено уголовное дело. Женщине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.