Экономист посоветовал хранить деньги в конвертах для экономии

Экономист рассказал, как с помощью конвертов можно сэкономить деньги. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На «методе конвертов» можно сберечь от 10 до 20 процентов зарплаты в год. Таким лайфхаком с «Абзацем» поделился доцент Финансового университета при Правительстве России Илья Покаместов. Как рассказал экономист, фасовка денег по конвертам позволит сберечь в год от 10 до 20 процентов заработка. Суть в том, что рука лишний раз не потянется в «тайник», чтобы купить что-нибудь спонтанно. Кроме того, такая система дисциплинирует и формирует финансовую грамотность, уверен экономист. Но необязательно покупать реальный конверт, есть альтернативы.

- У некоторых банков сейчас есть похожий инструментарий. Клиент может распределять свою зарплату или на счетах, или в наличке. В год экономия от суммы сбережений может достигать от 10 до 20 процентов, но это зависит от степени желания человека взять оттуда часть средств. Экономия возникает из-за того, что кубышку нельзя тратить, а если ее вложили в финансовые инструменты, например, то деньги приносят доход и сами по себе не тают, - цитируют эксперта в издании.