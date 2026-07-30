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НовостиОбщество30 июля 2026 12:53

Площадь обработки от борщевика вдвое увеличили в Ленобласти

В следующем году программу расширят еще больше
Регина МАРИНЕЦ
К борьбе подключились также сельхозпредприятия, энергетики, газовики, РЖД и лесничества.

К борьбе подключились также сельхозпредприятия, энергетики, газовики, РЖД и лесничества.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

10,5 тысячи гектаров земли от борщевика Сосновского обработали в Ленобласти с начала сезона. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году, пишет Online47.

- Муниципалитеты обработали более 7,5 тысячи гектаров, из которых свыше шести тысяч - химическим способом. Дорожники перевыполнили план - вместо 1,9 тысячи гектаров обработали почти 2,8 тысячи. К борьбе подключились также сельхозпредприятия, энергетики, газовики, РЖД и лесничества, - отчитался вице-губернатор Олег Малащенко.

В 2027 году программу расширят. Количество участников увеличат до 118 поселений, впервые включат неразграниченные земли площадью более 212 гектаров. Общий бюджет мероприятий составит 195,4 млн рублей. Также при комитете по агропромышленному комплексу создадут постоянное подразделение для сопровождения борьбы с сорняком.

Жители могут сообщать о новых очагах борщевика через сервис «Госуслуги. Решаем вместе».