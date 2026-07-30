Концертный зал Дома молодежи отреставрировали на Васильевском острове

На втором этаже Дома молодежи организованы мастер-классы для детей. Фото: gov.spb.ru

В Доме молодежи на Большом проспекте Васильевского острова состоялось открытие концертного зала и выставки, посвященной достижениям района. Выставка является частью проекта «Мой Петербург», запущенного два года назад. Она демонстрирует реализацию планов развития района.

На втором этаже Дома молодежи организованы мастер-классы для детей, а учащиеся гимназии № 642 представили разработки в области робототехники.

- После реставрации открыли концертный зал имени Рахманинова с уникальными элементами декора и напомнил о модернизации библиотеки имени Толстого и открытии Центра современного искусства в прошлом году, - отметили в пресс-службе Смольного.

Также обсуждалось развитие системы здравоохранения: в 2025 году запланировано открытие отделения реабилитации, а в сентябре - поликлинического комплекса.

Василеостровский район продолжает благоустраивать общественные пространства: среди новых объектов - сквер «Осенний марафон», фонтан «Петр Первый», Румянцевский сад и Линейный парк. Кроме того, завершено строительство станции метро «Горный институт».