Эксперт объяснил, почему зуммеры уходят в ремесленники

По словам специалиста, интерес к ручному труду растет на фоне импортозамещения, дефицита кадров и спроса на авторскую продукцию. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Представители поколения зумеров все чаще отказываются от офисной работы в пользу традиционных ремесел. Молодые люди выбирают профессии гончаров, кузнецов, ювелиров, стеклодувов и мастеров по дереву, поскольку ценят возможность создавать уникальные изделия своими руками. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

По словам специалиста, интерес к ручному труду растет на фоне импортозамещения, дефицита кадров и спроса на авторскую продукцию.

- Мы видим, что идет спрос на крафтовость и уникальность. Зумеры очень ценят то, что сделано руками. У нас растет спрос на гончаров, в Краснодарском крае он увеличился в 2,4 раза. Популярны бондари, изготавливающие бочки для виноделия, и стеклодувы, создающие авторские украшения, с зарплатой до 150 тысяч рублей. Мастера по дереву, швеи и ювелиры сейчас на пике популярности. Согласно опросам, 74% россиян теперь считают рабочие профессии престижными и хорошо оплачиваемыми. Зумеры популяризируют этот тренд в соцсетях, превращая ручной труд в модное и прибыльное направление, - рассказала Зулия Лоикова.

Эксперт отметила, что сегодня многие молодые специалисты предпочитают не строить карьеру в офисе, а открывать собственные мастерские и развивать небольшие ремесленные проекты. По ее словам, возможность заниматься любимым делом, самостоятельно выстраивать график и создавать эксклюзивные вещи становится для зумеров важнее привычной офисной карьеры.