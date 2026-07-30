Уникальный световой фонарь восстановили в усадьбе Демидовых в Петербурге

Специалисты восстановили первоначальный вид светового фонаря на третьем этаже со стороны Гривцова. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге успешно завершили первые этапы реставрации интерьеров ансамбля «Усадьба Демидовых». Работы стартовали в августе 2025 года. Комплекс зданий находится в переулке Гривцова, на Казанской улице и набережной реки Мойки. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Специалисты отремонтировали аварийные участки перекрытий Восточного флигеля Главного дома, восстановили внутреннюю отделку, заменили инженерные системы и отреставрировали известняковые ступени лестницы. Также возвращен первоначальный вид световому фонарю на третьем этаже со стороны Гривцова.

- Дальнейшие работы включают реставрацию фасадов «Главного дома», «Кегельбана» и «Флигелей главного дома». Будет проведён ремонт кирпичной кладки, вентиляционных и дымовых труб, лепного декора и архитектурных элементов фасадов, - отметили в пресс-службе городской администрации.

Все мероприятия осуществляются при сотрудничестве с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Усадьба Демидовых была обустроена на левом берегу реки Мойки в 1756–1759 годах по заказу Григория Акинфиевича Демидова, представителя известной династии уральских промышленников.