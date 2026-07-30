Стилист назвал тигровый принт самым дорогим в сезоне

Тигровый принт стал одним из самых актуальных в 2026 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тигровый принт не теряет популярности и остается одним из главных трендов в одежде. Более того, именно его можно назвать одним из самых дорогих и эффектных анималистичных узоров. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал звездный стилист Анвар Очилов.

По словам эксперта, тигровый принт уже много лет появляется в коллекциях ведущих мировых дизайнеров и подходит как женщинам, так и мужчинам.

- Тигровый принт - это один из самых дорогих, самых красивых принтов, который актуален и сейчас и подходит как мужчинам, так и женщинам. Если вспомнить, этот принт преподносил Versace очень долгое время в своих коллекциях. По сути, каждый дизайнер использовал его хоть раз в своей жизни, рассказал Анвар Очилов.

Стилист отметил, что такой принт легко вписывается в разные образы. По его словам, тигровую одежду можно сочетать с красными туфлями, черными босоножками или кроссовками. Кроме того, рубашки и блузки хорошо комбинируются с тигровыми брюками или колготками.