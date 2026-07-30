В Петербурге на площади Хошимина высадят более сотни хвойных деревьев

Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Фото: max.ru/GATISpb

На севере Петербурга завершается очередной этап благоустройства территории вокруг площади Хошимина. Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

- На площади в 1000 квадратных метров укладывают плитку для пешеходных дорожек, используя три коллекции материала. Планируется высадить 131 хвойное растение, кустарники и 140 многолетних цветов. Также пространство украсят четырьмя информационными стендами, на которых будет представлена информация о Хо Ши Мине и символике Вьетнама, - отметили в пресс-службе ГАТИ.

Кстати, площадь была названа в честь вьетнамского города-побратима Петербурга - Хошимина - в марте 1975 года. В 2023 году в сквере уже установили памятник Хо Ши Мину. Бронзовая скульптура высотой 4,5 метра была создана вьетнамским скульптором Нгуен Ван Во в соавторстве с российскими архитекторами Анатолием и Ладой Черновыми.