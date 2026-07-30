Александр Беглов и Сергей Боярский посетили выставку достижений Василеостровского района

Выставка достижений Василеостровского района открылась в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

Выставка достижений Василеостровского района открылась в Петербурге. Мероприятие посетил губернатор Александр Беглов, а также депутаты Госдумы Сергей Боярский и Елена Цунаева и депутат Законодательного Собрания Константин Чебыкин. Выставка является частью проекта «Мой Петербург» и демонстрирует реализацию программы «Десять приоритетов развития», утвержденной два года назад.

- Район активно развивается и остается культурным центром: ликвидируется дефицит социальных объектов, благоустраиваются территории, сохраняются исторические памятники. Главное - чтобы развитие было удобным для людей. На выставке можно увидеть все, чем гордится район. Все, что представлено здесь, - результат работы самих петербуржцев, - отметил губернатор.

На выставке представили стенды о развитии района, его истории, интерактивная карта и стенд о СВО. Дети от 4 до 16 лет участвовали в мастер-классах, включая демонстрацию разработок в области робототехники. Также в районе отремонтировали Центр современного искусства имени Сергея Курехина и библиотеку имени Льва Толстого. Дом молодежи, где проходит выставка, ранее был госпиталем и объектом культурного наследия. В 2021 году завершилась реставрация фасада и кровли, а в этом году - концертного зала имени Рахманинова.

- Очень приятно, что в каждом районе есть свой результат, которого мы добились все вместе. В первую очередь, это заслуга самих жителей района. Неравнодушных, которые трудятся каждый день, - добавил Сергей Боярский.

Также Александр Беглов и Сергей Боярский вручили ветеранам специальной военной операции Почетные знаки «За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга».