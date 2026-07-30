Александр Беглов: Петербург активно помогает Горизбиркому в организации выборов

В Смольном прошла рабочая встреча губернатора Петербурга с председателем Центральной избирательной комиссии России. Фото: gov.spb.ru

В Смольном прошла рабочая встреча губернатора Петербурга Александра Беглова с председателем Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой. На встрече обсуждались вопросы подготовки к выборам, запланированным на сентябрь 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

- Петербург активно помогает Горизбиркому в организации выборов. Город обеспечивает подготовку помещений, безопасность и дополнительное электроснабжение. Все указания ЦИК и рекомендации по подготовке выполняются в полном объеме, - рассказал Александр Беглов.

Элла Памфилова также выразила благодарность губернатору за помощь и поддержку избирательным комиссиям Санкт-Петербурга. Она отметила, что проведение выборов в текущих условиях является уникальным опытом.

- Город уделяет особое внимание обеспечению безопасности на избирательных участках, созданию доступной среды для маломобильных граждан, организации видеонаблюдения и работе волонтеров. Санкт-Петербург традиционно занимает лидирующие позиции по уровню цифровизации избирательного процесса, - добавил губернатор.

Выборы в сентябре 2026 года включают в себя выборы депутатов Госдумы девятого созыва, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга восьмого созыва и муниципальных советов в четырех округах. Подготовка к выборам ведется по плану, приоритетом является обеспечение открытости и прозрачности голосования.