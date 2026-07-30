Суд встал на сторону женщины. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербурженка отсудила у химчистки почти 900 тысяч рублей за пропавший рисунок с жилетки. Суд вынес решение в пользу женщины, взыскав с химчистки значительную сумму за некачественно оказанную услугу. Женщина принесла в химчистку жилет от Louis Vuitton, и после чистки обнаружила, что декоративные элементы исчезли, а сам жилет стал однотонно-черным. На вопросы клиентки сотрудники химчистки не смогли дать вразумительный ответ. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Химчистка не предупредила клиентку о возможных рисках и сделала пометку о 70% износе вещи, что оказалось неправдой. Более того, организация не предоставила доказательств надлежащего оказания услуги и не оспорила заключение эксперта, который установил, что рыночная стоимость жилета при степени износа 50% составляет 154 250 рублей, - отметили в пресс-службе.

Суд вынес решение в пользу клиента, взыскав с химчистки значительную сумму. Взыскание включает в себя двукратную стоимость испорченного жилета, стоимость чистки, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф за несоблюдение порядка удовлетворения требований, судебные расходы и оплату услуг представителя.

Общая сумма взыскания составила более 888 тысяч рублей, из которых часть пойдет на компенсацию материального и морального ущерба, а также на покрытие расходов, связанных с судебным разбирательством. Кроме того, в бюджет взыскана госпошлина в размере 14 101 рубля.