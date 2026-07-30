Глава стройфирмы в Петербурге спрятал тело погибшего работника в лесу, чтобы избежать наказания

Гендиректора стройфирмы задержали в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Гендиректора стройфирмы задержали в Петербурге по подозрению в попытке скрыть гибель своего работника. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Санкт-Петербургу, мужчина упал с высоты пятого этажа и погиб. Гендиректор не стал вызывать экстренные службы и решил избавиться от тела самостоятельно. Мужчина вывез тело своего погибшего сотрудника на машине и спрятал в лесу, надеясь избежать последствий, однако, ему не удалось. Тело нашли прохожие у реки Сестры в Курортном районе спустя несколько дней.

СКР возбудил уголовное дело, а следователи приступили к расследованию для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

- В настоящее время мужчина задержан, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения, - рассказали в пресс-службе ведомства.