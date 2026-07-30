Спасатели Петербурга собрали для жителей Мариуполя больше 5,4 тонны грузов

30 июля пункты приема получили новые партии гумпомощи. Фото: max.ru/id7842005651_gos

Спасатели Петербурга собрали для жителей Мариуполя и вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР больше 5,4 тонны грузов. 30 июля пункты приема получили новые партии гумпомощи, включая продукты длительного хранения, консервы, крупы и индивидуальные пайки.

К миссии присоединились пожарно-спасательные отряды из Василеостровского, Адмиралтейского и Выборгского районов, а также Поисково-спасательная служба. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

- Пожарно-спасательный отряд Василеостровского района передал более 13 кг продуктов. Адмиралтейский ПСО отправил 8 коробок с товарами длительного хранения общим весом 40 кг. Выборгский ПСО собрал и передал продукты весом более 56 кг, - рассказал телеканал. ПСС передала 63 коробки индивидуальных рационов общим весом 976,5 кило.

Так, на 30 июля на новые территории России передали около 1086 килограмм гумпомощи.