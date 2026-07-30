Более тысячи человек пострадали от укусов клещей в Петербурге и Ленобласти за неделю

За последнюю неделю в Петербурге и Ленобласти зафиксировали около 1100 случаев укусов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

За последнюю неделю в Петербурге и Ленобласти зафиксировали около 1100 случаев укусов клещей. Об этом сообщила пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Согласно данным Роспотребнадзора, 68 процентов пострадавших обратились за медицинской помощью в Петербурге, из них 18 процентов - дети. Большинство случаев укусов (более 80 процентов) зарегистрировали в Ленинградской области.

- Наибольшее количество укусов зафиксировали в Курортном, Выборгском и Приморском районах Петербурга, а также Приозерский, Выборгский, Бокситогорский и Всеволожский районы Ленобласти, - отметили в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор отмечает, что в рамках плановой вакцинации против клещевого энцефалита в Петербурге было привито более 92 тысяч человек, а в Ленинградской области - более 67 тысяч.