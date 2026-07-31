Беглов: Выход из метро «Театральная» построят на площади Темирканова

Долгое время не могли выбрать место для вестибюля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Выход из новой станции метро «Театральная» в Петербурге появится на площади имени Юрия Темирканова. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС. Место выбрали рядом с концертным залом и напротив новой сцены Мариинского театра.

- Локация удобная для пассажиров. Оттуда можно добраться до трех площадок Мариинского театра, консерватории, Центрального военно-морского музея, Новой Голландии, Юсуповского и Николаевского дворцов, - заявил губернатор.

Станция «Театральная» Лахтинско-правобережной линии находится между «Спасской» и «Горным институтом». Сама станция уже построена, но открыть ее планируют только в 2030 году. Причина - долгие споры о месте наземного выхода. Теперь вопрос решен.

Беглов пояснил, что строительство в центре города - сложная задача. Нужно сделать наклонный ход и спуститься на глубину более 65 метров, не повредив ни одно здание. Сейчас выбрали оптимальный вариант и переходят к проектированию.