Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2026 6:02

Полиция с квадрокоптером искала нелегалов на стройках в Пушкинском районе

В рейде задействовали и собак
Регина МАРИНЕЦ
У 16 приезжих выявили нарушения миграционного законодательства.

У 16 приезжих выявили нарушения миграционного законодательства.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Пушкинском районе полиция провела масштабную проверку строительных объектов, пункта приема металла и садоводческих товариществ. Из-за большой площади стройплощадок территорию обследовали с воздуха с помощью квадрокоптера с тепловизором.

- Техника помогла обнаружить рабочих, которые пытались спрятаться в зарослях неподалеку от стройки. Одновременно служебная собака вместе с кинологом обследовала бытовки и проверяла личные вещи, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Документы проверили почти у 300 человек, около 90 из которых - иностранные граждане. У 16 приезжих выявили нарушения миграционного законодательства. Их доставили в отделы полиции для составления протоколов по статье 18.8 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции проверили около 200 автомобилей поблизости. Составлено десять протоколов за нарушения Правил дорожного движения.