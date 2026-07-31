Цены на отели в Петербурге выросли на 8 процентов

Гости стали более чувствительны к ценам и переключаются на альтернативные форматы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Средняя стоимость номера в отелях Петербурга за первое полугодие 2026 года выросла на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 10,3 тысячи рублей. При этом выручка за этот же период снизилась на 1% - до 6,1 тысячи рублей. Такие данные приводят в компании IBC Real Estate.

- Для сравнения: в первом полугодии 2025 года выручка отелей увеличилась на 19% - до 6,2 тысячи рублей, а цена номера выросла на 17% - до 9,5 тысячи, - передает ТАСС.

Тарифы выросли во всех сегментах. В эконом-классе - на 17%, в люксовом и среднем - на 8%, в высоком - на 4%. В верхней части высокого сегмента рост составил 3%, в верхней части среднего - 1%.

Эксперты связывают это с охлаждением потребительской активности. Гости стали более чувствительны к ценам и переключаются на альтернативные форматы: апарт-отели, посуточную аренду квартир и хостелы. В Петербурге эти варианты размещения развиты сильнее, чем в других городах. Кроме того, укрепление рубля делает зарубежные поездки доступнее, и часть туристов выбирает их вместо поездок в Петербург.